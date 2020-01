Usac perde para o ABC por 2 a 1 e está eliminado da Copa São Paulo

O União Suzano Atlético Clube (Usac) perdeu para o União ABC-MS por 2 a 1 em jogo realizado ontem no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. Com a derrota, o time de Suzano está eliminado do torneio. Os gols foram marcados por Phelipe e João Pedro e Thiago descontou para o Usac.

O Usac começou apagado e viu o adversário tomar atitude e fazer o goleiro Orlando trabalhar logo aos 3 minutos de jogo. O time do Mato Grosso do Sul continuou a pressão e aos 17 minutos, em jogada bem trabalhada, Phelipe abriu o placar para o ABC.

Aos 30 minutos ocorreu uma parada técnica devido as altas temperaturas no estádio. Na volta o Usac começou bem, mas foi frustrada aos 8 minutos. Em desatenção da zaga do time suzanense, o camisa 9 do ABC, João Pedro, ampliou o placar.

Nos acréscimos da primeira etapa, Endrick fez boa jogada e foi derrubado na área. O juiz anotou pênalti e o atacante Thiago marcou seu primeiro gol na copinha e descontando para o time de Suzano.

Segundo Tempo

Na volta do intervalo o Usac voltou ligado e aos 7 minutos Thiago cruzou para o camisa 10, Guilherme, que acertou belo chute, mas foi salvo em cima da linha pelo zagueiro do ABC, João Eduardo.

Apesar da pressão do Usac, o calor e as câimbras foram fatores determinantes para as duas equipes entrarem em declínio de qualidade no resto do segundo tempo. O Usac chegou a ter outra oportunidade nos acréscimos da segunda etapa, mas não aproveitou.

Técnico

O técnico do Usac, Raimundo Sérgio Veloso, que assumiu após a saída de Felipe Freitas, agradou a direção. Veloso comentou sobre o resultado e disse o que espera do time para o resto da temporada.

"Foram apenas dois dias de trabalho, gostei muito do que vi e já percebi uma mudança de comportamento. Ficamos tristes por dar adeus à competição, mas com o empenho da diretoria e dos atletas podemos buscar algo grande na temporada. Temos que sentar com a dirigentes e resolver quem deve ficar para o restante do ano", afirma o técnico.

O último trabalho de Veloso foi pelo o Osvaldo Cruz- SP, onde comandou o time na copinha em 2019.

Sequência

Eliminado da competição o Usac vai enfrentar na próxima quinta (9) a Chapecoense. O clube catarinense é líder do grupo com 4 pontos, seguido por São Raimundo também 4 e União ABC, com 3. As 13 horas inicia a partida entre União ABC e São Raimundo- RR. Em seguida, às 15h15, o Usac enfrenta a Chapecoense, e encerra a fase de grupos.