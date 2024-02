Usac perde por 1 a 0 para o Desportivo Brasil no Suzanão

O União Suzano Atlético Clube (Usac) perdeu por 1 a 0 para o Desportivo Brasil e perdeu a chance de colar novamente na liderança do Paulistão A3. Com a derrota, em jogo no Suzanão, o time caiu para 7º.

O Usac ainda está na zona de classificação, e o campeonato ainda tem muitas rodadas na primeira fase. Mas o time oscila nos últimos resultados e pode não se classificar.

O gol da partida foi marcado por Kayo, aos 19 minutos do primeiro tempo. O Desportivo rouba bola do Usac na defesa, Kayo toca de lado, faz a tabela, recebe na grande área e chuta no canto sem chances para o goleiro.

O Usac foi ao ataque durante todo o jogo, teve chances, assim como o Desportivo. Mas nenhum dos dois soube aproveitar. O Usac estava bem, mas não conseguiu o último passe, ou a finalização correta.

O Javali das Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 15 horas, contra o São Bernardo, no ABC.