terça 03 de fevereiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 03/02/2026
Esportes

Usac recebe Catanduva no Suzanão em busca da primeira vitória na A3

Partida acontece às 15 horas e será transmitida pelo Paulistão no YouTube

03 fevereiro 2026 - 12h15Por Gabriel Vicco - da Redação
(Foto: Divulgação/Usac)

O União Suzano Atlético Clube (Usac) recebe, nesta quarta-feira (4), às 15 horas, o Catanduva pela 4ª rodada da Série A3. A partida acontece no Suzanão e será transmitida pelo YouTube do Paulistão.

Com duas derrotas e um empate nas primeiras três partidas da Série A3, o Usac busca sua primeira vitória na competição neste ano. O time suzanense ocupa a 13ª posição na tabela, à frente de Rio Branco, Bandeirante e Francana.

O Catanduva teve um bom início de campeonato, com duas vitórias e um empate em três jogos. A equipe está na 2ª colocação, atrás apenas da Portuguesa Santista, que venceu todas suas partidas.

O Usac perdeu para o Desportivo Brasil e para a Portuguesa Santista, ambos por 1 a 0. No domingo (1º), a equipe empatou com o São Bernardo e conquistou seu primeiro ponto.

Os oito primeiros colocados avançam de fase na A3, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série A4.