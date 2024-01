Usac vai mal e é goleado pela Portuguesa na estreia da Copinha

O União Suzano Atlético Clube (Usac) foi goleado por 5 a 0 pela Portuguesa na estreia da Copinha 2024. O jogo aconteceu na tarde desta quinta-feira (4) no Suzanão. Os gols foram marcados por Leandro, Renan Nunes, Geraldo, Portela e Pedro Torres.

Com o resultado, o Usac fica em último no Grupo 27. A equipe volta a campo no próximo domingo (7), às 12h45, contra o Madureira. O jogo acontece no Suzanão, localizado na Avenida Taiaçupeba, 1644, na Vila Colorado.

1º tempo

O jogo se iniciou muito pegado, com poucas chances nos primeiros dez minutos. A marcação forte no meio de campo não deixava nenhuma das equipes chegar ao ataque com muito perigo.

No entanto, em um desentendimento entre o goleiro e o zagueiro do Usac, Leandro aproveitou e abriu o placar para a Portuguesa aos 24 minutos. Depois disso, a Portuguesa tentou chutes de fora da área para ampliar o placar, mas não conseguiu acertar o alvo.

Nos últimos momentos do 1º tempo, o Usac melhorou no jogo e tentou levar perigo, também com chutes de longe, mas não conseguiu fazer o goleiro da Lusa trabalhar.

2º tempo

A etapa final foi de completo domínio da Portuguesa. Logo aos 7 minutos, Denis chutou colocado com muito perigo e fez Mateus se esticar para mandar para escanteio. Minutos depois, a Portuguesa tentou três chutes de fora, mas dois foram por cima e um parou no goleiro.

Aos 22 minutos, o goleiro Ronaldo fez um lançamento e a bola sobrou para Renan Nunes ficar cara a cara com Mateus, que fez a defesa. A bola sobrou para o camisa 10 completar para o fundo das redes sem dificuldades.

Quatro minutos depois, Renan Nunes deu um belo passe por cima para Geraldo, que dominou e chutou na saída do goleiro do Usac, ampliando o placar para 3 a 0.

Aos 32 minutos, o zagueiro Portela apareceu na 2ª trave para completar um cruzamento e fazer o 4º. Minutos mais tarde, outro cruzamento encontrou Geraldo, que cabeceou e obrigou boa defesa de Mateus. No rebote, Pedro Torres, sozinho, deu números finais à partida.