O União Suzano Atlético Clube (Usac) venceu o Marília, líder do Paulistão A3, de virada por 2 a 1 e ganha fôlego para avançar de fase na competição.

Os gols foram marcador por Alan Lopes e Matheus Jesus, tudo na segunda etapa. Samuel Balbino fez para os visitantes.

O Usac agora está em oitavo, mas com um jogo a menos, devido ao ocorrido com o jogador do XV de Jaú no fim de semana onde a partida precisou ser adiada.