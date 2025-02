Usac vence o Rio Preto e Suzano Vôlei perde fora de casa

O fim de semana esportivo em Suzano foi agitado. No sábado os dois times da cidade jogaram.

O União Suzano Atlético Clube venceu o Rio Preto jogando no Suzanão. O time ganhou por 1 a 0 com gol de Rafael Cardoso aos 48 minutos da segunda etapa. O Usac ocupa a 10ª posição, com 8 pontos. Apenas os oito primeiro avançam. O último na zona de classificação é o São João de Araras, com 9 pontos.

Jogou também no sábado o Suzano Vôlei, que perdeu por 3 sets a 2 para o Goiás jogando fora de casa.

O Suzano perdeu o primeiro set por 32 a 30 e o segundo por 25 a 22. Venceu o terceiro por 25 a 16 e o quarto por 25 a 21. No tie break perdeu por 15 a 11. O Suzano Vôlei ainda ocupa a sexta posição e está dentro da zona de classificação.