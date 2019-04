Usac vence por 2 a 0, empolga torcida e segue líder na Segundona

O União Suzano Atlético Clube (Usac) estreou em casa com vitória por 2 a 0 contra o Flamengo-SP no Campeonato Paulista da Segunda Divisão (considerada a quarta divisão do futebol de São Paulo). O resultado coloca o Usac na liderança isolada do grupo da competição, com 6 pontos e 100% de aproveitamento.

O Usac começou o jogo em cima do Flamengo, e logo aos três minutos de partida abriu o placar com o meia Emerson Silva que, após falha da defesa flamenguista, saiu cara a cara com o goleiro adversário e abriu o placar para no Suzanão.

A partir daí, o Javali controlou a partida e soube neutralizar as investidas do time adversário. O Usac se posicionou para jogar nos contra-ataques, mas nas poucas vezes que chegou com perigo, pecava nas finalizações. O time ainda perdeu o camisa 7, Vitor Gonçalves, que torceu o joelho sozinho em uma jogada na ponta direita, e o técnico Luis Cavalheiro teve que mexer no time ainda na primeira etapa.

No segundo tempo, o jogo foi mais aberto. Os dois times tiveram mais espaço para atacar, mas pecavam na pontaria.

O treinador do Usac fez duas alterações, colocando Caique e Marcelo. E as mudanças surtiram efeito: aos 29 minutos, Marcelo recuperou a bola após saída errada do zagueiro do Flamengo, e bateu forte no canto do goleiro, ampliando a vantagem.

O Flamengo ainda perdeu uma chance inacreditável com Denilson Piauí que, após jogada pelo lado direito do ataque flamenguista, apareceu livre na área e cabeceou para fora.

No final, os pouco mais de 140 torcedores que compareceram ao Suzanão ainda gritaram "olé".

O técnico do time, Luis Cavalheiro, aprovou a atuação do Usac na partida contra o Flamengo-SP. "Sabíamos o que iríamos enfrentar, já tínhamos visto um jogo do Flamengo. Fizemos o que estava dentro da proposta, soubemos controlar a partida. O time se comportou bem, principalmente no aspecto físico e psicológico", disse.

Sobre a preparação para a próxima partida, o treinador do Usac disse que vai acompanhar o jogo do Jabaquara nesse sábado, para estudar o time de Santos, que folgou na primeira rodada. Eles não jogaram no campeonato ainda, e para nós será uma novidade. Vamos analisar a parte física dos atletas e os casos dos jogadores que saíram machucados, como o Vitor Gonçalves, para sabermos quem terá condições para atuar em Santos", falou.

A próxima partida do Usac está marcada para o próximo dia 21, às 10h. A equipe do técnico Luis Cavalheiro vai descer a serra para enfrentar o Jabaquara, no estádio Espanha, em Santos.