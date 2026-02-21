Usac visita Rio Preto pela A3 e tenta recuperação

O União Suzano Atlético Clube (Usac) joga, neste sábado (21), contra o Rio Preto, fora de casa, pela 8ª rodada da Série A3.

A equipe suzanense tenta se recuperar na tabela. Atualmente, ocupa a 15ª colocação e corre risco de rebaixamento.

A partida começa às 15 horas e será transmitida no canal do YouTube do Paulistão.

O Usac tem quatro pontos nos sete jogos disputados, com uma vitória e um empate, além de cinco derrotas.

O Rio Preto conquistou oito pontos nas mesmas sete partidas. A equipe de São José do Rio Preto venceu um jogo, empatou cinco e perdeu um.

Atualmente, o time ocupa a 10ª colocação e busca entrar no G-8, que se classifica para a próxima fase da competição.