Vai ao Mundial de Clubes? Conheça passeios diferentes das cidades-sede

Os Estados Unidos se preparam para receber, entre os dias 17 de junho e 4 de julho deste ano, a primeira edição do novo Campeonato Mundial de Clubes. Neste debut, quatro equipes brasileiras participarão do torneio organizado pela Fifa: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

A competição, que vem sendo chamada no Brasil de Super Mundial, seguirá os moldes da Copa do Mundo, com 32 participantes divididos em oito grupos de quatro equipes cada. A disputa se dará entre 12 clubes da Europa e seis da América do Sul. Além destes, outras regiões terão quatro componentes cada: Ásia, África e a zona da América do Norte e Central. Oceania terá uma vaga. O quadro se completa com o Inter Miami, representante do país sede.

Na primeira fase, Palmeiras e Fluminense jogarão nas cidades de Nova York e Miami, enquanto o Botafogo estará em Seattle e Los Angeles. O Flamengo, por sua vez, defenderá suas cores na Filadelfia e Orlando. Cada um dos clubes jogará duas vezes em uma cidade e uma vez na outra.

Nova York será a cidade que mais receberá jogos dos times brasileiros, somando quatro partidas. Los Angeles, Filadélfia e Miami receberão dois jogos, enquanto Orlando e Seattle terão apenas um confronto. A final da Copa do Mundo de Clubes será no MetLife Stadium, em Nova York.

Para quem deseja explorar além dos roteiros tradicionais nesses destinos nos Estados Unidos, cada cidade reserva grandes experiências pouco exploradas.

Confira duas atrações em cada destino para uma viagem com cultura, natureza e autenticidade.

Nova York

Para quem vai à Grande Maça (como a cidade é conhecida entre os seus), o High Line Park é uma ótima sugestão de passeio. Trata-se de um parque suspenso construído sobre uma antiga linha ferroviária de carga no West Side de Manhattan. Além de proporcionar uma caminhada tranquila em meio a jardins e arte contemporânea ao ar livre, o espaço oferece vistas únicas da cidade e uma programação cultural variada. Diferente dos parques tradicionais, o High Line mistura história urbana, paisagismo inovador e exposições temporárias.

Outra boa opção de passeio é o New York Botanical Garden. Localizado no Bronx, ele é um oásis para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Com jardins temáticos, trilhas, uma estufa vitoriana impressionante e exposições sazonais, o espaço se destaca por sua diversidade botânica e atmosfera relaxante, longe do agito turístico do centro de Manhattan. É ideal para quem deseja desacelerar e apreciar a beleza natural em um cenário histórico.

Miami

Miami é muito mais do que a imagem descrita na TV e cinema de cidade das praias e das compras. A cidade exala arte e cultura e algumas novidades vão chamar a sua atenção. Um bom exemplo está no Wynwood Art District, que se transformou-se em uma das maiores galerias de arte a céu aberto do mundo, repleta de grafites coloridos, murais assinados por artistas renomados e intervenções urbanas surpreendentes. O bairro respira criatividade e oferece experiências interativas, como workshops de grafitagem, além de cafés e lojas descoladas.

Se você gosta de bairros históricos, vai curtir o mais antigo de Miami: Coconut Grove. Ele mantém uma atmosfera charmosa e histórica, com casarões de pedra coralina, ruas arborizadas e uma marina pitoresca. Longe do circuito turístico tradicional, o local oferece uma experiência autêntica, com lojas e restaurantes únicos e atrações como o Vizcaya Museum & Gardens.

Filadélfia

A primeira capital dos EUA é um local cheio de simbologias para os norte-americanos. E há várias atrações, além das mais conhecidas, que dialogam com esse espírito pioneiro. Um deles é o Eastern State Penitentiary, um antigo presídio histórico que hoje funciona como museu. Conhecido por sua arquitetura gótica e histórias intrigantes, o local oferece tours guiados e exposições sobre o sistema penitenciário norte-americano, além de eventos temáticos. É uma atração diferente e envolvente, ideal para quem aprecia história e curiosidades fora do comum.

Outra dica de passeio é o Reading Terminal Market, um dos mercados cobertos mais antigos dos Estados Unidos. Ele reúne uma variedade de comidas típicas, produtos artesanais e ingredientes frescos. O ambiente vibrante e multicultural proporciona uma imersão nos sabores e tradições da Filadélfia, sendo uma alternativa deliciosa e autêntica aos pontos turísticos clássicos da cidade.

Orlando

Sim, ir a Orlando é pensar imediatamente nos Gigantes complexos de entretenimento da Disney ou da Universal. Mas há outros parques na cidade, que são obviamente menores mas nem por isso menos interessantes. Vide o ICON Park, que foge do estilo dos parques temáticos tradicionais de Orlando. Com atrações como a roda-gigante The Wheel, o Orlando StarFlyer e o aquário Sea Life, o local oferece diversão para todas as idades sem as multidões dos grandes parques.

Um outro achado é o Gatorland, que é dedicado à vida selvagem da Flórida, especialmente aos jacarés. O espaço oferece shows, trilhas, tirolesas e áreas de contato com animais, proporcionando uma experiência educativa e divertida sobre a fauna local. É uma alternativa autêntica para quem deseja conhecer o lado selvagem da Flórida.

Seattle

Muito conhecida por ser o berço do movimento Grunge, que revelou bandas como Nirvana, Pearl Jam e Alice in Chains, Seattle oferece diversas opções de passeios que fogem a esse estereótipo. Vide o Chihuly Garden and Glass, um espaço de exposição permanente dedicada às incríveis esculturas de vidro do artista Dale Chihuly. Localizado próximo à Space Needle, o espaço encanta pela criatividade, cores e formas das obras, integrando arte e natureza de maneira única.

Vale conferir ainda a Underground Tour, que explora os subterrâneos históricos de Seattle, revelando ruas e construções originais da cidade do século XIX. A experiência é divertida, educativa e cheia de curiosidades, mostrando um lado pouco conhecido da história local.

Los Angeles

A gigantesca Los Angeles tem de tudo um pouco e obviamente todos pensam imediatamente em Hollywood ou Beverly Hills quando houvem falar dela. Mas há muito mais. Os ávidos por leitura vão se esbaldar ao ver The Last Bookstore, uma livraria icônica e criativa instalada em um antigo banco no centro de Los Angeles. Além de um grande acervo de livros novos e usados, o local é famoso por suas instalações artísticas feitas com livros e por ser um verdadeiro ponto de encontro cultural.

Outra dica bacana é a Abbot Kinney Boulevard, uma rua charmosa em Venice Beach repleta de lojas independentes, galerias de arte, cafés e restaurantes descolados. O ambiente descontraído e criativo faz do local um dos melhores lugares para sentir o estilo de vida californiano autêntico, longe das multidões de Hollywood e Santa Monica. Ótimo para quem gosta de explorar tendências, design e gastronomia em um só lugar.

Você pode conferir estas e outras dicas no site Visite os EUA (VisiteOsUsa.com.br). Lá é possível planejar roteiros pelo país, de acordo com o interesse dos visitantes.