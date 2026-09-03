Vasco e Palmeiras avançam e se enfrentam na semi da Copa do Brasil

A noite dessa quarta-feira (2) definiu um dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil: Vasco e Palmeiras. Os jogos estão previstos para as duas primeiras semanas de novembro, em datas e horários que ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Cruzmaltino derrotou o Vitória por 2 a 0 no Barradão, com transmissão da Rádio Nacional. Na Vila Belmiro, o Verdão não saiu do zero com o Santos, mas avançou graças ao triunfo no jogo de ida, por 3 a 0, no Nubank Parque, em São Paulo.

Esta é a terceira vez seguida que o Gigante da Colina chega às semifinais da Copa do Brasil. Em 2025, a equipe carioca se classificou à final eliminando o rival Fluminense. No ano anterior, foi superada pelo Atlético-MG. Já o Alviverde não chegava a essa fase desde a campanha de 2020, quando foi campeão.

Vasco segura Vitória

A etapa inicial em Salvador foi movimentada. O Vitória, tendo que ganhar após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, há uma semana, em São Januário, no Rio de Janeiro, foi quem chegou primeiro. Aos sete minutos, na sobra de um cruzamento que o zagueiro Carlos Cuesta não conseguiu afastar, o atacante Renato Kayzer cabeceou com perigo e mandou perto da trave esquerda.

A resposta do Vasco foi ainda mais perigosa. Aos 29, o lateral Lucas Piton cruzou pela esquerda e o atacante Claudio Spinelli, de cabeça, carimbou a trave direita.

Os donos da casa fizeram Léo Jardim trabalhar aos 42 minutos, em cobrança de falta do lateral Mateus Silva, da intermediária pela esquerda. A bola quicou na pequena área e o goleiro vascaíno fez a defesa no reflexo.

No minuto seguinte, o Cruzmaltino ficou no quase com Ramon Rique. Após cruzamento do lateral Puma Rodriguez pela esquerda, o meia apareceu na pequena área e cabeceou no cantinho, rente à trave.

Nos acréscimos, aos 46, o atacante Andrés Gómez invadiu a área pela esquerda com liberdade e driblou o zagueiro Cacá. Na hora da finalização, o equatoriano não pegou bem e mandou à direita da meta rubro-negra.

As redes do Barradão até balançaram aos dez minutos, mas o gol foi anulado. O zagueiro Luan Cândido, de cabeça, completou o cruzamento do atacante Diego Tarzia. O defensor, porém, teve a posição irregular detectada pela tecnologia do impedimento semiautomático.

O Vitória se lançou com tudo ao ataque, mas quem se deu bem foi o Vasco. Aos 35, Gómez disparou em contra-ataque, escapou da marcação do atacante Marinho e de Luan Cândido e bateu da entrada da área, no canto esquerdo do goleiro Lucas Arcanjo.

O gol abateu o time da casa, e o Cruzmaltino aproveitou para criar mais oportunidades. Aos 51, veio o golpe de misericórdia: Puma Rodríguez tabelou com o atacante Facundo Colídio na área e chutou cruzado para anotar o segundo e definir o confronto.

Verdão controla Peixe

Precisando diminuir o quanto antes a vantagem do Palmeiras, o Santos se lançou ao ataque, mas não transformou a pressão em oportunidades claras. A melhor chance veio na bola parada, aos 12 minutos, com Neymar. O atacante cobrou falta com força, da intermediária, mas o goleiro Carlos Miguel se esticou no canto direito para defender.

Nos contra-ataques, o Palmeiras teve as chances mais perigosas da primeira etapa. Aos 17, Maurício recebeu do atacante Flaco López, quase na pequena área, mas a batida de primeira foi por cima.

Dez minutos depois, após finalização do lateral Agustín Giay pela direita, salva pelo goleiro Gabriel Brazão, Maurício pegou o rebote. Apesar do gol vazio, o meia chutou novamente para fora.

A missão santista ficou mais difícil com a saída de Neymar. Pouco antes do intervalo, o camisa 10 sentiu dores no posterior da coxa direita. Ele seguiu em campo até o fim do primeiro tempo, mas deu lugar ao atacante Rony na volta para a segunda etapa.

Sem que os anfitriões conseguissem repetir o ímpeto do início do jogo, o clássico em Santos (SP) ficou morno. O único susto da etapa final ocorreu aos 11 minutos, em cabeçada perigosa de Vitor Roque após cruzamento pela direita do lateral Khellven. O atacante palmeirense mandou à esquerda do gol.

Confortável com a vantagem do jogo de ida, o Palmeiras apenas controlou o empate e festejou a classificação. Pela terceira vez (em três confrontos), o Verdão leva a melhor sobre o Santos na Copa do Brasil, repetindo 1998 (semifinais) e 2015 (final).

Galo aguarda gaúchos

O primeiro classificado às semifinais foi o Atlético-MG. Na última terça-feira (1º), o Galo bateu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, na Arena MRV. Na semana anterior, os rivais tinham empatado por 1 a 1 no Mineirão, também em Belo Horizonte.

A Raposa saiu na frente aos 30 minutos do primeiro tempo, em pênalti convertido pelo atacante Kaio Jorge. Na etapa final, aos 32, o meia Victor Hugo deixou tudo igual. Dez minutos depois, o volante Fred, recém-contratado pelo time alvinegro, fez o gol da vitória.

O adversário do Atlético-MG nas semifinais sai de outro clássico, Nesta quinta-feira (3), Grêmio e Internacional se enfrentam em Porto Alegre, na Arena tricolor, às 20h (horário de Brasília).