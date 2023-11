Verstappen vence corrida sprint e larga neste domingo na pole position

Max Verstappen, mesmo já campeão de 2023, segue na caça por mais recordes, e na tarde deste sábado (4), em Interlagos, largou em segundo, mas ultrapassou o polo position Lando Norris na primeira curva e nunca mais teve sua liderança ameaçada. Correu as 24 voltas da corrida sprint do GP de São Paulo com tranquilidade para vencer e conquistar mais oito pontos diante do público brasileiro.

O pódio foi fechado com Norris em segundo e Perez em terceiro. Hamilton, que largou em quinto, perdeu velocidade no fim e terminou em sétimo.

Campeão da sprint, Verstappen é ainda o pole position da corrida principal, que acontecerá neste domingo, às 14h.