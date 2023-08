Viúva do colunista esportivo Carlos Nego faz aniversário guardando boas lembranças do marido

Cláudia Rybacki, viúva do jornalista e colunista esportivo Carlos Nego, comemora aniversário nesta segunda-feira, dia 7 de agosto. Ela chega aos 72 anos de vida guardando muita lembrança do marido, que faleceu em outubro de 2013. Carlos Nego era colunista do DS. Escrevia sobre os campeonatos locais e os clubes esportivos. Mantinha colunas em que narrava não somente resultados dos jogos, mas também contava "causos" e histórias do futebol suzanense, como "Bola de Meia e "Cantinho da Saudade". “Estou chegando aos meus 72 anos. Não dá nem para acreditar. Foram tantas as lutas, mas Deus tem me dado forças”.