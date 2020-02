Vôlei de Suzano e São Miguel Saúde fecham parceria esportiva e social

A São Miguel Saúde é a mais nova patrocinadora da equipe de vôlei Sub-21 que irá representar Suzano nesta temporada. O anúncio oficial aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 11, em Suzano.

A equipe que disputará, em 2020, o Campeonato Paulista, Taça Paraná e a Copa Cidade Maravilhosa da categoria passa e se chamar São Miguel Saúde/Suzano.

O idealizador do Projeto Vôlei Mania, João Marcondes, e o diretor Administrativo da São Miguel Saúde, Carlos Mellace Junior, assinaram o contrato de patrocínio máster da equipe Sub-21, que também se estende as ações sociais do Projeto.

Na oportunidade, João Marcondes também anunciou que irá retornar às quadras e comandará a equipe nas competições ao longo da temporada.

“Vou voltar a treinar a equipe. E junto com a minha comissão técnica faremos um trabalho profissional visando elevar o patamar do time suzanense. Conseguimos um importante parceiro que é a São Miguel Saúde que nos dará todo o suporte e estrutura para que possamos ter um time forte e competitivo”, explica Marcondes.

Ainda segundo o treinador, o objetivo nesta temporada é resgatar a história e a garra de Suzano que em outrora viveu tempos dourados no vôlei nacional. “Queremos que nossa equipe Sub-21 seja referência no Estado de São Paulo. Com uma nova cara e uma nova equipe vamos expandir o vôlei em Suzano”.

Ao todo, 17 jogadores compõem o elenco suzanense. Destes, 11 são remanescentes da última temporada e seis chegam para reforçar o plantel.

A apresentação oficial da equipe está marcada para o início do mês de março onde será feita as avaliações físicas e os treinamentos para aprimorar a parte tática e técnica visando às disputas que acontecerão ao longo do ano.

A estratégia de ter nesta temporada somente a equipe Sub-21 é para deixar o time mais forte e concentrar esforços para que a temporada seja vitoriosa.

Porém o objetivo da comissão técnica é que sejam promovidas turmas de treinamento e aperfeiçoamento para a garotada do Sub-14, 15 e 16 para que a equipe principal tenha sempre à disposição nomes criados na base da equipe.

Projeto Social

Outra novidade anunciada no evento, que celebrou a parceria da São Miguel Saúde e o projeto Vôlei Mania, foi à expansão do projeto social que irá migrar para Itaquaquecetuba e Guarulhos.

Hoje o Projeto Vôlei Mania contempla cerca de 1.800 crianças. Com a expansão para outras cidades, o objetivo é atender mais de quatro mil jovens.

“Em Suzano contamos com o apoio fantástico da Prefeitura de Suzano que esteve conosco desde o início do projeto. Agora estamos levando para outras cidades, pois acreditamos que o esporte é um instrumento que leva valores e dignidade para a vida das crianças”, exalta João Marcondes.

Nesta mesma linha de raciocínio, o diretor Administrativo da São Miguel Saúde, Carlos Mellace Junior, enaltece o projeto e explica o porquê aposta nas ações sociais.

“Nós procuramos o Vôlei Mania, pois eles possuem o mesmo DNA que a nossa empresa. São os mesmos valores sociais e estamos juntos nesta para agregar ainda mais para as crianças. Vamos dar todo o suporte para os jovens assistidos e juntos resultar numa parceria frutífera para o projeto social”, finaliza Mellace.

Também estiveram presentes na solenidade de assinatura da parceria o diretor-presidente da São Miguel Saúde, Dr. Carlos Mellace; a gerente de Marketing, Cristiane Rodrigues; o gestor Administrativo, Ademar Valentim; o representante do Instituto Maurício de Sousa, Amauri Sousa; o diretor da Escola Estadual Anis Fadul de Suzano, Aramis; o diretor de Esporte de Suzano, Ruis; o secretário de Esporte de Itaquaquecetuba, Ronaldo Nava; e o diretor Comercial da Blue Beach Suzano, Claudio Rocha.