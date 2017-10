Vôlei Suzano busca nesta quinta segunda semifinal consecutiva no Paulista no Portelão

O Vôlei Suzano encara nesta quinta-feira (26) o Ibirapuera, pelo jogo de volta das quartas de finais do Campeonato Paulista Sub-19. A expectativa é de casa cheia, já que o duelo será no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, a partir das 20 horas. Na primeira disputa o time suzanense saiu na frente, vencendo pelo placar de 3 sets a 1.

Com o apoio da torcida local, a equipe suzanense buscará a vitória. Isso porque caso o time perca, haverá um empate de confrontos e levará a disputa ao set de desempate, que por determinação da Federação Paulista de Volleyball (FPV) deve acontecer no mesmo dia da segunda partida.

Na 1ª fase da competição, o Vôlei Suzano ficou na primeira colocação geral. Ao todo, foram 11 vitórias e apenas três derrotas. O técnico do time João Marcondes comentou que quer um time agressivo dentro de quadra para conquistar mais uma vitória contra o Ibirapuera. “Quero que a equipe consiga melhorar o nível de concentração, que não aconteceu no terceiro e quarto set da última partida. Um jogo agressivo como fizemos nos primeiros sets. Se atuarmos assim, vamos sair vitoriosos e ir para a semifinal”, enfatizou.

Ele ainda comentou que o fator casa favorece a equipe. “Jogar com casa lotada é muito bom. Aumenta a responsabilidade do atleta e temos pontos de referência na quadra. Por exemplo, o saque fica mais forte e eficiente. Isso porque jogar pela primeira vez em lugares diferentes, a noção de espaço fica com dificuldade”, completou.

No último ano, o Vôlei Suzano parou na semifinal para o Brasil Kirin, que será o adversário, caso o time passe para a próxima fase.