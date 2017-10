Voleibol feminino representa Poá na final estadual dos Jogos Regionais do Idoso

A equipe feminina de Vôlei de Poá, categoria B, está representando a cidade na final estadual dos Jogos Regionais do Idoso (JORI), que está sendo disputada em Sertãozinho. A competição teve início nesta quinta-feira (5) e segue até o próximo domingo (8).



Poá já venceu dois jogos no torneio (Franca e Sertãozinho) e segue firme na briga pela medalha de ouro. As poaenses já foram campeãs na fase regional do JORI, realizada em São Sebastião, no mês de agosto.



O prefeito Gian Lopes (PR) reforçou elogios às poaenses que estão disputando o JORI e reafirmou seu compromisso de manter as atividades do Cantinho da Melhor Idade, que tem como objetivo oferecer um ambiente em que o idoso tenha contato com a prática de algum esporte, com atividades de lazer e de cultura, entre outras ações oferecidas gratuitamente. “A ideia é realizar no Cantinho um trabalho preventivo. Contamos com atividades de educadores físicos, especializados no trabalho com o público idoso. São ações relacionadas à melhoria da mobilidade física, mas também motivacional para que este público se sinta ocupado, útil”.



O secretário de Esportes, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, parabenizou as atletas poaenses belo brilhante desempenho e todos os envolvidos na sua pasta, que estão se empenhando para a evolução do setor esportivo no município. “Estamos registrando, a cada dia, novas conquistas e isso certamente é resultado do trabalho e compromisso de todos”.



Grande desempenho



A delegação poaense teve grande desempenho nos Jogos Regionais do Idoso (JORI), disputados de 9 e 13 de agosto, em São Sebastião. Poá participou do torneio estadual com aproximadamente 90 pessoas e terminou a competição na sétima colocação, com 53 pontos conquistados e seis medalhas (duas de ouro, uma de prata e três de bronze). Cerca de 40 municípios estavam no JORI.



O bom desempenho do Voleibol feminino "B", em São Sebastião, garantiu a classificação na fase final que agora neste mês de outubro acontece em Sertãozinho. O JORI é organizado pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp) em parceria com a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ).