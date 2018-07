Intervenções no trânsito

As ações pela redução dos acidentes de trânsito e, principalmente, de mortes estão sendo reforçadas nas cidades da região.

Na edição de ontem, o DS trouxe informação de que pelo menos 23 vias de Suzano vão passar por melhorias para reduzir o número de acidentes de trânsito, atropelamentos e outros tipos de ocorrências. O projeto conta com a parceria do governo do Estado de São Paulo para a realização de obras de adequação nos locais. A primeira intervenção ocorreu, ontem, na Rua Santa Clotilde, entre as ruas Masatsuka Ida e Nossa S. Fátima. O local recebe melhorias na sinalização, como pinturas de faixas e lombadas. As outras intervenções estão agendadas para as próximas semanas.

É importante que os acidentes sejam reduzidos. O trabalho e ações devem ser intensos. Só para se ter uma ideia, em todo o mundo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os anos aproximadamente 1,3 milhões de pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito. Dos sobreviventes, cerca de 50 milhões têm sequelas. O levantamento foi feito em 2009 em 178 países.

O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes por imprudência no volante, atrás da Índia, China, EUA e Rússia. Mas se considerada a média para cada 100 mil habitantes, o Brasil, está "apenas" na 42ª posição. São cerca de 25 mortes para cada 100 mil pessoas. Ainda assim, acima da média mundial que é de 18 mortes para o mesmo grupo.

Segundo o Ministério da Saúde, em 2015, foram registrados 37.306 óbitos e 204 mil pessoas ficaram feridas.

Em Suzano, o levantamento das vias foi feito pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana em parceria com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, projeto que visa diminuir reduzir os acidentes de trânsito pela metade até 2020. As vias estão localizadas em cruzamentos e áreas escolares nas regiões norte, sul e central da cidade.

Além deste projeto de intervenções, Suzano aposta em outras ações para tentar reduzir os acidentes na cidade.

A Prefeitura realiza, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano e do setor de Educação de Trânsito, palestras em escolas públicas e particulares do município sobre a importância das leis de trânsito.

O Brasil e outros 152 países se comprometeram a adotar medidas efetivas para reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2020. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontam que o custo social de acidentes, apenas nas rodovias federais, chegou a R$ 12,8 bilhões.