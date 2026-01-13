A Campanha Janeiro Branco é um movimento social e cultural que ocorre em janeiro para conscientizar sobre a importância da saúde mental e emocional, incentivando a reflexão e o cuidado com o bem-estar psicológico para prevenir transtornos como ansiedade e depressão. Nascida em 2014, a campanha promove ações e o diálogo sobre a necessidade de cuidar da mente, sendo o branco um símbolo para "pintar" a vida com mais autêntica saúde e equilíbrio.

Os municípios da região realizam e aderem à campanha.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, iniciou ontem uma série de ações voltadas à promoção da saúde mental dentro da campanha “Janeiro Branco”.

A programação é realizada em Unidades de Saúde da Família (USFs) de diferentes regiões da cidade e inclui palestras, rodas de conversa e atividades educativas direcionadas a usuários e profissionais da rede municipal.

As atividades começam pela USF Jardim Suzanópolis, com palestra às 9 horas com a equipe multidisciplinar. A iniciativa terá o objetivo de reforçar junto aos profissionais a importância do autocuidado emocional. Ao longo do mês, outras unidades também receberão ações, como a do Jardim Europa, Vila Fátima, Jardim Maitê, Jardim Revista, Recanto São José e Jardim do Lago, entre outras (veja programação abaixo). Os endereços das unidades participantes podem ser encontrados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

Um movimento que coloca a saúde mental em evidência, assim como Outubro Rosa e Novembro Azul, mobilizando pessoas e instituições.

O foco é na necessidade de desacelerar o ritmo, reorganizar a vida emocional e fortalecer relações humanas, com o lema "Paz, Equilíbrio, Saúde Mental".

A iniciativa reforça o compromisso da gestão com o cuidado integral da população.

Não há dúvida de que a saúde mental precisa ser tratada com a mesma seriedade que a saúde física. Essas ações do ‘Janeiro Branco’ aproximam os serviços da população e criam espaços de escuta, orientação e acolhimento. Nosso objetivo é fortalecer a prevenção e estimular as pessoas a cuidarem mais da mente no dia a dia.

A campanha é um movimento nacional de conscientização criado no Brasil em 2014.