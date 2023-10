LANCE LIRVRE 05-10-2023

‘Viagem Literária’

A Biblioteca Municipal Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra, localizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682), receberá nesta sexta-feira (6) a terceira etapa do programa “Viagem Literária”.



Secretaria de Cultura

A atividade, realizada pela Secretaria de Cultura de Suzano, por meio de um convênio com a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, ocorrerá das 19 horas às 20h30 e trará um bate-papo mediado pela escritora Lúcia Hiratsuka acerca das obras literárias ilustradas “Amanhã”, “Orie”, “Chão de Peixes” e “O Caminhão”. O evento será livre e gratuito para todos os públicos.



Etapa

A etapa, denominada como “Oficinas e Encontros com Escritores”, é destinada aos mediadores de leitura, escritores, professores, ilustradores e apaixonados pela literatura em geral. Um dos principais objetivos da iniciativa é promover a imersão nos mais diversos gêneros da literatura infantojuvenil, romântica, dramática, entre outros gêneros, participando de uma leitura interativa capaz de trazer à tona experiências enriquecedoras de conhecimento e aprendizado.



15ª edição

Esta é a 15ª edição do programa “Viagem Literária” e foi dividida em três fases. A primeira, denominada como “Oficinas de Escrita Criativa”, foi realizada em 7 de julho, de maneira on-line, e teve foco na apreciação de diferentes estilos literários e maneiras de produzir literatura. Já a segunda etapa, que foi chamada de “Contação de Histórias”, na qual os jovens suzanenses foram imersos na literatura infantojuvenil, ocorreu em 25 de agosto.