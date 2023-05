LANCE LIVE 10-05-2023

Rita Lee

Prefeitos das cidades da região divulgaram mensagens em suas redes sociais lamentando a morte da cantora Rita Lee.



Tristeza

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu a notícia com grande tristeza. “Uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira. Mulher forte, referência de independência e de empoderamento feminino, deu voz a grandes músicas brasileiras, com letras muitas vezes à frente do seu tempo!”, disse o prefeito.



Nome lembrado

Segundo Ashiuchi, Rita Lee terá seu nome sempre lembrado como sinônimo de autenticidade, de alegria e de carisma. “Que Deus conforte o coração de todos os seus familiares, amigos e fãs. O Brasil perde uma grande artista! Descanse em paz, Rita Lee!”, disse Ashiuchi.





Prefeita de Ferraz

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), se referiu à Rita Lee como “rainha do rock brasileiro”. “É com profunda tristeza que recebemos hoje a notícia do falecimento de Rita Lee, aos 75 anos, uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira. Sua arte e talento transcenderam gerações e deixaram uma marca indelével na cultura do nosso País”, disse.



Mensagem de Eduardo Boigues

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), também deixou mensagem. “Adeus rainha do rock brasileiro, Rita Lee, marcou história com suas músicas e seu estilo irreverente. A estrela do rock agora é uma estrela no céu!

Obrigado, rainha”, disse Boigues.





Velório

Rita Lee morreu na noite de segunda-feira, aos 75 anos. O velório será nesta quarta-feira (10) no Planetário do Parque Ibirapuera, das 10 às 17 horas, aberto ao público