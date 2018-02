Lance Livre 01-02-2018

Órgãos públicos

Os órgãos públicos municipais, estaduais e federal inovam com seus portais para facilitar a vida de quem visita as páginas na internet.

Futuro portal

Em Brasília, o futuro portal da Câmara dos Deputados na internet terá mais ferramentas de transparência e participação popular.

Trabalho técnico

O novo portal surgirá do trabalho técnico de vários órgãos da Câmara com base nos projetos vencedores do concurso Desafio, iniciado em junho do ano passado, em busca de uma melhor comunicação entre a Casa e a sociedade.

Ferramentas

propostas

Entre as ferramentas propostas por ele estão um placar com resultados em tempo real das votações do Plenário, busca inteligente e páginas temáticas com notícias, leis e comissões relacionadas ao assunto.

Espaço de

participação

Também foi sugerido para o novo portal da Câmara destaque para os espaços de participação do cidadão, inclusive com uma enquete qualificada que permita argumentações a favor ou contra os projetos de lei em tramitação na Casa.

PA de Palmeiras

O vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado, oficializou a emenda de sua autoria que será destinada, neste ano, ao Pronto-Atendimento de Palmeiras, no valor de R$ 90 mil.

Cópia

O parlamentar entregou uma cópia do documento à gerente da unidade, Fabrina Alves da Silva.

Explicação

Toninho explicou que a emenda tem como objetivo reformar a unidade de saúde e agilizar a implantação do atendimento 24 horas no local. “A reforma do PS de Palmeiras já está no cronograma do Executivo. Com esta emenda de minha autoria, esta iniciativa da prefeitura ganha ainda mais força”, comentou. Durante o encontro, a gerente do PS revelou ao vereador a necessidade de melhorar a segurança no prédio.