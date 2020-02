Lance Livre 01-02-2020

Coronavírus

Há uma grande preocupação das autoridades municipais e do Estado com o coronavírus. Apesar de nenhum caso ter sido confirmado até agora em São Paulo, medidas estão sendo tomadas.

Plano de

prevenção

Ontem, o governador João Doria, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o secretário de Estado de Saúde, José Henrique Germann, anunciaram o plano de prevenção e a formação de um comitê estratégico para ações relacionadas ao coronavírus.

Recursos

Inicialmente, serão destinados R$ 200 mil para aquisição de kits diagnósticos para o Instituto Adolfo Lutz. O recurso também será empregado na compra de insumos e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), como máscaras, luvas, óculos e aventais para profissionais de saúde dos hospitais e laboratórios estaduais. Se necessário, o Governo de São Paulo ampliará o repasse de verba.

Obras no bairro

Cidade Edson

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), vistoriou nesta semana as obras de manutenção asfáltica na rua Lobato, no bairro Cidade Edson.

Equipes

No local, as equipes realizaram fresagem e aplicação de camada asfáltica. Também recebem melhorias as vias Tókio e Bahe Macedo, totalizando três quilômetros de recapeamento.

Serviços

O local deverá passar ainda por serviços de zeladoria, com limpeza, capinação e troca da iluminação pública, além da sinalização vertical e horizontal. A expectativa é que todo o trabalho seja concluído até o final de fevereiro.

Ciro Gomes

Como a educação pode mudar o Brasil e como podemos mudar a educação para melhor? Essa foi a palestra do ex-ministro Ciro Gomes para uma plateia de mais de 500 pessoas no auditório da Faculdade Itaquá, em Itaquaquecetuba.

Abertura

Durante a abertura da palestra o anfitrião do evento, o gestor educacional Lucas do Liceu discorreu sobre Itaquaquecetuba e quais desafios a cidade enfrenta. Ele defendeu uma educação com capacidade de formar cidadãos e profissionais qualificados como forma de superar os problemas sociais da cidade.