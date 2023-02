Lance Livre 01-02-2023

Livro vai contar a história de Estevam Galvão

Deve ser lançado até o final deste semestre, um livro com a biografia do deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (União Brasil).



50 anos de vida pública

O material deve trazer a história política do deputado, que neste ano decidiu não se candidatar ao cargo na Assembléia Legislativa. Estevam tem 50 anos de vida pública.



Destaque na política

Nascido em Garça, interior de São Paulo, Estevam se destacou na política em Suzano. Bacharel em Direito, o parlamentar foi vereador na cidade no período entre 1973 e 1977. Além disso, foi prefeito de Suzano quatro vezes e atualmente está na quinta legislatura na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Foi eleito deputado federal e exerceu o cargo entre 1983 e 1987. Ele também foi subprefeito de Guaianases.



1994 e 1996

Entre 1994 e 1996, foi deputado estadual pelo Partido Liberal e renunciou para assumir o cargo de prefeito de Suzano. Voltou a ser deputado estadual em 2007, cargo no qual ocupa até hoje.



Jornalistas

As jornalistas Viviane Strelec, assessora do deputado na Assembleia Legislativa, e Vivian Turcato, diretora de Comunicação da Câmara de Suzano, vão escrever o livro com toda a história do deputado Estevam.



Exposição

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi receberá a exposição “Vinicius Ripa É Uma Farsa” a partir desta sexta-feira (03/02). Serão disponibilizadas 30 obras do artista que dá nome à mostra para serem prestigiadas de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.



Visitações

As visitações serão gratuitas e podem ser feitas até 28 de fevereiro. "Vinícius Ripa É Uma Farsa!" é a segunda de três exposições que tem como objetivo fazer um panorama da produção do autor, em que é apresentada sua nova fase de estudos e ensaios de pinturas que retratam seu cotidiano e vivência, passando pelo Candomblé, Arte Graffiti e objetos de arte.