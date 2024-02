LANCE LIVRE 01-02-2024

Nova coordenadora na CUT

A sindicalista, diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (Sindsaúde), Kátia Aparecida dos Santos Araújo, foi eleita a nova coordenadora da subsede da Central Única dos Trabalhadores (CUT-SP) no Alto Tietê.



Plenária

A decisão foi durante plenária realizada com lideranças sindicais de Mogi das Cruzes.



Unânime

Segundo a assessoria de imprensa da CUT, a nova coordenadora foi escolhida de forma unânime, em plenária na subsede que esteve lotada, reunindo forte participação da diretoria de base de sindicatos de vários setores.



Eleições pela região

As articulações políticas com vistas às eleições municipais vão ser formadas à medida em que se aproxima o mês de outubro. Em Mogi das Cruzes, as conversas crescem em torno dos nomes de Mara Bertaiolli (PSD) e Marcello Cusatis, o Teo, (sem partido) para pré-candidatura a prefeito e vice, respectivamente.



Marcus Melo

O nome do ex-prefeito Marcus Melo (PSDB) também aparece na lista dos mogianos.



Ferraz

Em Ferraz, a prefeita Priscila Gambale (Podemos) terá o desafio de disputar com o médico Dr. Rafú Júnior (PL) as eleições. O presidente nacional do PL, ex-deputado Valdemar Costa Neto, garantiu que haverá apoio ao médico na dispusta na cidade.



Disputa em Poá

Outro município em que haverá disputa é Poá. A atual prefeita Marcia Bin pode ter de enfrentar os pré-candidatos Saulo Souza (PP) e Flávia Verdugo (PL). No entanto, até o prazo eleitoral devem surgir outros nomes.