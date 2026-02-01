Lance Livre 01-02-2026

Kassab de olho

no Alto Tietê

O presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, está de olho no Alto Tietê. Ele quer fortalecer o partido na região e garantir novas candidaturas nas eleições deste ano.



Superou o MDB

O PSD já superou, desde 2024, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em número de prefeituras do País, o que mostra o fortalecimento do partido.



870

São mais de 870 prefeituras do partido, entre os 5.569 municípios brasileiros.



Diogo Pernoca

Um dos nomes lançados por Kassab será o do ex-vereador de Poá, Diogo Pernoca, como pré-candidatado a deputado estadual.



Trajetória

Segundo o PSD, Pernoca é, no Alto Tietê, reconhecido por sua trajetória de engajamento em causas sociais.



Bandeira

Ele tem como principal bandeira a inclusão das pessoas com deficiência (PCDs), não apenas no campo do autismo, mas em todas as dimensões da deficiência física, sensorial e intelectual. Pernoca foi candidato a prefeito de Poá na eleição de 2024.



Mesários

As inscrições para mesários voluntários estão abertas o ano todo e é possível se inscrever por meio do aplicativo e-Título, do site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) ou diretamente nos cartórios eleitorais (consulte a unidade mais próxima).



Benefícios

Ciente da dimensão e relevância dessa parceria, a Justiça Eleitoral mantém alguns benefícios para quem desempenha a função, incluindo: 2 dias de folga para cada dia trabalhado; certificado dos serviços prestados, entre outros.