Jornal Diário de Suzano - 01/02/2026
Lance Livre

Lance Livre 01-02-2026

01 fevereiro 2026 - 05h00Por Edgar Leite

Kassab de olho 
no Alto Tietê 
O presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, está de olho no Alto Tietê. Ele quer fortalecer o partido na região e garantir novas candidaturas nas eleições deste ano.
 
Superou o MDB
O PSD já superou, desde 2024, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em número de prefeituras do País, o que mostra o fortalecimento do partido.
 
870
São mais de 870 prefeituras do partido, entre os 5.569 municípios brasileiros.
 
Diogo Pernoca
Um dos nomes lançados por Kassab será o do ex-vereador de Poá, Diogo Pernoca, como pré-candidatado a deputado estadual.
 
Trajetória
Segundo o PSD, Pernoca é, no Alto Tietê, reconhecido por sua trajetória de engajamento em causas sociais. 
 
Bandeira 
Ele tem como principal bandeira a inclusão das pessoas com deficiência (PCDs), não apenas no campo do autismo, mas em todas as dimensões da deficiência física, sensorial e intelectual. Pernoca foi candidato a prefeito de Poá na eleição de 2024.
 
Mesários
As inscrições para mesários voluntários estão abertas o ano todo e é possível se inscrever por meio do aplicativo e-Título, do site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) ou diretamente nos cartórios eleitorais (consulte a unidade mais próxima). 
 
Benefícios
Ciente da dimensão e relevância dessa parceria, a Justiça Eleitoral mantém alguns benefícios para quem desempenha a função, incluindo: 2 dias de folga para cada dia trabalhado; certificado dos serviços prestados, entre outros. 