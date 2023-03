LANCE LIVRE 01-03-2023

Reunião com a Secretaria de Meio Ambiente

Nesta semana, o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), se reuniu com a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, para discutir medidas para evitar alagamentos e enchentes na cidade.



Compromissos

O prefeito afirmou que foram firmados três compromissos. Um deles é o estudo da macro e microdrenagem de toda a cidade para entender melhor os pontos de alagamentos, suas causas e assim, conseguir trabalhar para resolver. (O DS traz os detalhes da reunião na edição desta quarta-feira).



Avanço na reunião

Com o avanço da reunião, a Prefeitura de Itaquá recuou e não vai mais entrar na Justiça contra o Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) em que pediu a abertura de comportas da Barragem da Penha para evitar o represamento de água no Rio Tietê e, consequentemente, em Itaquá.



Furlan e Estevam

O deputado estadual Estevam Galvão (União Brasil) recebeu em seu gabinete o presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, Marcos Furlan (Podemos).



Desafios do Alto Tietê

Segundo o deputado, a pauta da reunião foram os desafios das cidades do Alto Tietê.



Novos trens

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participou nesta terça-feira (28) da apresentação do primeiro trem que atenderá as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM.



36 veículos

Ao todo, foram adquiridos 36 veículos para atender as duas linhas férreas. A projeção é que os testes comecem em breve e que todas as locomotivas estejam operacionais até o fim do primeiro semestre de 2024.



Fim deste ano

Até o fim deste ano, serão entregues 25 veículos – sendo sete ainda no primeiro semestre. Outras 11 composições chegarão nos primeiros meses do ano que vem.