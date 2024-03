LANCE LIVRE 01-03-2024

PT de Itaquá

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Itaquaquecetuba realiza no sábado (2), às 9 horas, ato político na subsede do Sindicato dos Rodoviários, para o lançamento da pré-candidatura majoritária da Federação Brasil da Esperança (PT - PCdoB - PV), encabeçada pelo petista Fabiano Soares e celebrar os 44 anos de fundação da sigla.



Militância

A atividade contará com a participação da militância e de lideranças políticas. São aguardadas para o evento a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann; o ministro do Trabalho Luiz Marinho; o ministro de Relações Institucionais Alexandre Padilha; o deputado federal Carlos Zarattini, pré-candidato a prefeito em Guarulhos deputado federal Alencar Santana, entre outras lideranças.



Recursos para a Saúde

A Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano apresentou o balanço de receitas e despesas da Prefeitura de Suzano em 2023 durante audiência pública e comprovou investimentos maiores na Saúde. As despesas liquidadas, com recursos próprios da área, totalizaram R$ 250,18 milhões, representando 30,12% do total de receitas de impostos e transferências constitucionais, sendo 15,12% acima do que determina a lei (15%).



Receita total

A receita total realizada até 31 de dezembro soma R$ 1,44 bilhão. Já a despesa liquidada no mesmo período chegou a R$ R$ 1,18 bilhão. Assim, conforme demonstrado, o resultado orçamentário no acumulado dos 12 meses do ano passado foi de R$ 262 milhões.



Cálculo

Para o cálculo das receitas orçamentárias, são consideradas, entre outras fontes, as transferências correntes, que atingiram o montante de R$ 841,88 milhões; a arrecadação com o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), que somou R$ 163,53 milhões; o Imposto Sobre Serviços (ISS), com R$ 108,68 milhões; e o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), com R$ 13,71 milhões.