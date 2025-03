LANCE LIVRE 01-03-2025

Vice-presidente do PL

O deputado federal Marcio Alvino assumiu a Vice-Presidência Nacional do Partido Liberal (PL). O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), parabenizou, pelas redes sociais, a nova função do parlamentar. “Esse reconhecimento é fruto de sua dedicação e do trabalho sério que vem realizando em prol do nosso partido e do Brasil”, disse.



Segue crescendo

Segundo o prefeito de Suzano, “o PL segue crescendo e se consolidando como a maior força política do País, graças a lideranças comprometidas como Marcio Alvino”.



Experiência

O prefeito afirmou que a “experiência e empenho são fundamentais para fortalecer ainda mais o projeto e garantir avanços para as cidades, os estados e toda a população”.



Manutenção

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano divulgou o balanço das atividades realizadas no mês de janeiro, destacando um intenso trabalho de limpeza, drenagem, iluminação e conservação da cidade. O destaque fica para as ações voltadas à limpeza de cursos d’água, fundamentais para evitar os transbordamentos dos rios com as fortes chuvas características desta época do ano.



Período

No período entre 1º e 31 de janeiro foram limpos 1.206 bueiros com a retirada de 23 toneladas de resíduos, e houve a troca de 45 tampas. A limpeza de redes de drenagem abrangeu seis quilômetros, enquanto a limpeza de valas de drenagem e rios somou 14 quilômetros com a retirada de 130 toneladas de resíduos.



Trabalhos

Os trabalhos em pontos viciados de lixo resultaram na remoção de 476 toneladas de detritos. “Foi um trabalho intenso, praticamente diário, de prevenção e controle das chuvas”, destacou o chefe da pasta, Samuel Oliveira.