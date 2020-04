Lance Livre 01-04-2020

PT de Suzano

A ex-vereadora Quitéria David da Silva Araújo entregou seu pedido de desfiliação do PT “em caráter irrevogável e irretratável”, alegando “motivos de ordem pessoal”. A informação é do Diretório do PT de Suzano.

Recebido

O documento foi prontamente recebido pelo presidente do PT Suzano, Valterson Mengalli. No entanto, o presidente do PT suzanense demonstra confiança de que o partido formará chapas competitivas para disputa eleitoral tanto para Câmara Municipal quanto para o Executivo.

Reorganização

“A nova direção tem dado continuidade ao trabalho de reorganização do partido na cidade e vem conversado com diversas lideranças para construirmos uma chapa proporcional capaz de recolocar o PT no Legislativo suzanense, além de termos em discussão a pré-candidatura a prefeito do companheiro Derli Dourado, que foi vereador, presidente do partido e secretário no governo petista da cidade”, comenta Mengalli.

Sessões online

As câmaras municipais em cidades do País adotam as ‘sessões online’ durante a pandemia.

Vereadores

de Mogi

Ontem, a Câmara de Mogi das Cruzes aprovou, por unanimidade, durante sessão extraordinária, o Projeto de Resolução nº 3/2020, da Mesa Diretiva, que institui o Ambiente Virtual de Votação.

Vigência

A vigência da resolução será limitada ao período de medidas restritivas decorrentes da pandemia do coronavírus.

Secretaria

Legislativa

A realização de sessões à distância será operacionalizada pela Secretaria Legislativa, segue mecanismos semelhantes adotados por outras casas legislativas, pelo poder legislativo federal e demais poderes da União.

Convocações

prévias

De acordo com o projeto, as convocações prévias, debates e deliberações ocorridos no ambiente virtual deverão ser informados à população pelo site do Legislativo e TV Câmara. O projeto prevê ainda que cada sessão em plenário poderá ter apenas um projeto em análise, salvo temas de excepcionalidade na área de Saúde pública.