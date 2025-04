LANCE LIVRE 01-04-2025

Aula no Tiro de Guerra

O prefeito Pedro Ishi ministrou uma aula magna para os 100 novos atiradores do Tiro de Guerra (TG 02-081).



Funcionamento da gestão

Durante o encontro, ele abordou o funcionamento da gestão pública, as responsabilidades do chefe do Poder Executivo e reforçou a parceria entre a administração municipal e a unidade militar.



Atividade

A atividade ocorreu nas dependências do Tiro de Guerra, no Parque Santa Rosa, e contou com a presença do chefe de Gabinete da Prefeitura, Afrânio Evaristo da Silva; do chefe de Instrução da unidade, sargento Vinícius Santos; e do instrutor, sargento Fernando Caetano.



Exército Brasileiro

O Tiro de Guerra, vinculado ao Exército Brasileiro, oferece treinamento militar a jovens que conciliam suas atividades civis com a preparação para atuar em prol da defesa nacional e da sociedade.



Programação

A aula magna faz parte da programação de recepção aos novos atiradores, que seguirão com a formação na unidade ao longo dos próximos nove meses.



Papel do gestor

Em sua exposição, o prefeito detalhou o papel do gestor público na condução das políticas municipais e explicou os desafios e as atribuições da prefeitura na prestação de serviços à população. "A gestão pública exige planejamento, dedicação e, acima de tudo, compromisso com a sociedade. O prefeito tem a missão de coordenar os trabalhos da cidade, garantindo o bem-estar da população e promovendo o desenvolvimento. Compartilhar esse conhecimento com os jovens atiradores é uma oportunidade única de contribuir para a formação cidadã deles", afirmou Pedro Ishi.