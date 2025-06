LANCE LIVRE 01-06-2025

Secretário apresenta sistema GeoSuzano a vereador de Mogi

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, Elvis Vieira, recebeu na última segunda-feira (26/05) a visita do vereador de Mogi das Cruzes, Clodoaldo de Moraes, para apresentar o funcionamento e as funcionalidades do GeoSuzano, um sistema inovador de gestão territorial que vem transformando a forma como a administração municipal lida com dados urbanos, emissão de documentos e planejamento estratégico.





Funcionalidades

Durante o encontro, o secretário demonstrou as principais funcionalidades da plataforma e explicou como o sistema tem sido um aliado essencial na modernização da gestão pública e na desburocratização de processos.

Presenças

A reunião também contou com as presenças da diretora de Planejamento Territorial da pasta, Eliene Coelho; do diretor da Secretaria de Governo de Suzano, Mário Sumirê; do arquiteto Marcelo Barbosa e do empresário Marcelo Amorim.



Plataforma on-line

O GeoSuzano é uma plataforma on-line de geoprocessamento que disponibiliza uma série de informações georreferenciadas sobre o município, como dados de zoneamento urbano, rede viária e equipamentos públicos.



Integração

Por meio da integração com outras plataformas municipais, o sistema permite a análise rápida de dados territoriais, conferindo mais eficiência na tomada de decisões e na formulação de políticas públicas.