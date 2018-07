Lance Livre 01-07-2018

Ferroanel

O projeto do Ferroanel Norte, que passará pela região do Alto Tietê, ainda não foi “sepultado”. Pode sair do papel. Existe uma dependência de um parecer da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para emissão da Licença Ambiental Prévia pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), da Secretaria do Meio Ambiente.

Conclusão

de estudos

De acordo com a Dersa - Desenvolvimento Rodoviário, ainda espera-se a conclusão dos Estudos Básicos e Elementos de Projeto de Engenharia para obtenção de Orçamento Estimativo do Empreendimento.

Outubro

A expectativa é de que a etapa seja finalizada em outubro, a depender também da aprovação da Empresa de Planejamento e Logística (EPL).

Separação

dos trens

A estrutura visa separar os trens de carga da linha férrea utilizada para o transporte de passageiros, pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Em 2017

Em 2017, o Estado focou no diálogo com a sociedade por meio de audiências públicas nas cidades que receberão o Ferroanel Norte- São Paulo, Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba.

Impacto Ambiental

Na ocasião, já estavam concluídos o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) do Trecho Norte do anel.

Previsão

A previsão é de que, em Arujá, seja desapropriada uma única área agrícola. Já em todo o traçado, serão desapropriadas 77 propriedades agrícolas, além de 127 hectares, 31 moradias, 64 edificações vinculadas a atividades econômicas.

Ligação

A implantação da estrutura, que ligará a estação de Perus a Manoel Feio, é uma iniciativa entre União e Governo do Estado. Por se tratar de um investimento federal, as fases subsequentes após o prazo de outubro fogem ao escopo do Termo de Compromisso firmado entre a Dersa e a EPL.

Expectativa

A expectativa é de que o fluxo de cargas seja desviado dos trilhos compartilhados com a CPTM, de maneira a retirar ao menos 2,8 mil caminhões/dia das estradas.