Lance Livre 01-07-2020

Arthur Rollo

O advogado Arthur Rollo, especialista em Direito Eleitoral, será o convidado desta quarta-feira, 1º de julho, às 17 horas, no DS Entrevista. A entrevista será transmitida pelo Instagram e Facebook. Pode ser acompanhada depois no canal do DS no YouTube.

Livro sobre eleições

Rollo é um dos autores do livro “Eleições – O que mudou?”. Com 256 páginas e a participação de seis advogados especializados em Direito Eleitoral, a obra serve como um guia prático, não apenas para postulantes a cargos eletivos, mas, também, para contadores, advogados, publicitários, marqueteiros, jornalistas e demais profissionais que atuam ou vão atuar em campanha.

‘Estevam em Foco’

O deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM) ampliou sua comunicação com o público pelas redes sociais. Agora o parlamentar conta com um programa de resumo da semana denominado de ‘Estevam em Foco’. Por ele, o deputado mostra seu trabalho tanto em Suzano, como em outras regiões do Estado, por meio de sua atuação na Assembleia Legislativa.

Multas das máscaras

As p refeitura s das cidades da região devem começar a estudar como será o procedimento para atender a determinação do Estado, de multar quem está sem máscara nas ruas.

Vigilâncias

O governador João Doria (PSDB) disse, esta semana, que as Vigilâncias Sanitárias dos municípios vão colaborar com o cumprimento da norma.

R$ 500

Lembrando que o valor da multa para o cidadão será de R$ 500, caso seja flagrado sem a máscara. O problema é saber como será essa abordagem.

40 dias

A possibilidade de a Justiça Eleitoral estender os prazos eleitorais por cerca de 40 dias, com o adiamento das eleições pode dar um “respiro” maior aos partidos e pré-candidatos.

Sem aglomerações

É que muitas reuniões ainda não foram realizadas, para definições partidárias, para evitar aglomerações.