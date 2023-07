LANCE LIVRE 01-07-2023

2º encontro da Jornada de Informações Sociais

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social promoveu o segundo encontro da edição de 2023 da Jornada de Informações Sociais de Suzano (JIS) ao longo desta sexta-feira (30), no Cineteatro Wilma Bentivegna.



Servidores

Com a presença de servidores municipais, trabalhadores sociais e entidades parceiras da cidade e da região do Alto Tietê, a pasta apresentou importantes novidades voltadas para a promoção de apoio à população em situação de vulnerabilidade.



Presença

Com a presença do chefe da pasta, Geraldo Garippo, a secretaria abriu os trabalhos no período da manhã com a apresentação dos serviços de atendimento, como o Cadastro Único (CadÚnico) e as unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), além das ações feitas em conjunto com as entidades parceiras.



Destaque

O destaque da jornada foi apresentado durante a manhã pelo analista de geoprocessamento do grupo Imagem, Nuno Resende. A novidade em questão é o novo Painel de Informações Sociais, que está disponível para todos os públicos no site oficial da prefeitura (suzano.sp.gov.br) desde a última quarta-feira (28/06).



Novo portal

O novo portal tem como base as informações registradas no Cadastro Único para oferecer uma leitura geolocalizada acerca da população cadastrada em toda a área do município com base nas regiões de atendimentos do Cras, incluindo perfil econômico, escolaridade, ocupacional, sexo, faixa etária e raça. Distribuída pelo grupo Imagem, a plataforma usa o sistema ArcGIS, formulado pela empresa americana Esri, que também contribui no município com suporte em projetos das Secretarias de Meio Ambiente e Planejamento Urbano e Habitação.