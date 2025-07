LANCE LIVRE 01-07-2025

Um ano da morte de Estevam Galvão

A morte do ex-deputado e ex-prefeito de Suzano, Estevam Galvão de Oliveira, completou um ano no último sábado (29 de junho). O político faleceu, na época, aos 81 anos. Ele lutava contra um câncer no pâncreas e estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.



Manifestações

O DS traz, na edição desta terça-feira, as manifestações de carinho e reconhecimento pela história do político em Suzano e no Alto Tietê (Leia mais na Página 4).



50 de vida pública

Estevam tinha 50 anos de vida pública - destes, mais de 20 anos foram dedicados ao parlamentarismo estadual: foram cinco mandatos como deputado estadual, período em que ele também foi relator do Orçamento do Estado, líder partidário por mais de 10 anos, segundo secretário e por fim corregedor da Alesp.



Quatro vezes prefeito

Foi quatro vezes prefeito de Suzano.



DS Entrevista

O ex-deputado Estevam Galvão teve muitas participações no programa ‘DS Entrevista’ onde falava de seus planos e fazia balanço do seu trabalho na Assembleia Legislativa.



Comendador

Antes de falecer, ele recebeu reconhecimento pelos serviços prestados recebendo o título de comendador, em Suzano. A homenagem foi oferecida pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) - que deixou mensagem para lembrar de um ano da morte do político (Leia mais na Página 4).