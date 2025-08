LANCE LIVRE 01-08-2025

Empresa Suzano escapa de tarifaço

Informações do portal “e-investir-Estadao” afirma que a isenção de 694 produtos das tarifas de 50% contra o Brasil impostas pelos Estados Unidos, anunciada na quarta-feira (30) pelo presidente americano Donald Trump, deixa de atingir a empresa Suzano Papel.



Anúncio

O anúncio de Trump fez investidores respirarem aliviados, segundo o portal. As exceções abarcam boa parte das exportações brasileiras, incluindo itens fundamentais para uma gama de companhias da Bolsa.



Fora da retaliação

De acordo com o portal, a notícia é positiva para a empresa Suzano, que estava entre as mais penalizadas desde que o tarifaço foi anunciado no início de julho, porque exporta celulose para os EUA. Agora, a commodity (madeira de lei de eucalipto) está fora da retaliação.

Certificado ambiental

Nesta semana, Suzano recebeu o certificado de defesa da agenda ambiental municipalista do Estado de São Paulo por parte da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma). (O DS trouxe todos os detalhes).



Secretário André Chiang

A honraria foi entregue durante evento realizado no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no bairro Jardim Imperador, ao secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, que representou o prefeito Pedro Ishi na ocasião. Ele foi reconhecido publicamente como gestor público comprometido com o desenvolvimento sustentável.



Nova diretoria

A atividade também foi marcada pela posse da nova diretoria do colegiado e por uma homenagem à diretora de Fiscalização e Controle Ambiental de Suzano, Solange Wuo, que também foi anunciada como secretária executiva da associação.