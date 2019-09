Lance Livre 01-09-2019

Eleições de 2020

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém a divulgação em suas redes sociais – YouTube, Facebook, Instagram e Twitter – de uma série de vídeos sobre as Eleições Municipais de 2020.

Materiais

Os materiais, produzidos pelo Núcleo de TV do TSE, também serão veiculados durante a programação da TV Justiça.

Objetivo

O objetivo da série é explicar o funcionamento do processo eleitoral aos cidadãos e esclarecer quais são as atribuições dos cargos que estarão em disputa no pleito do próximo ano: vereador, prefeito e vice-prefeito.

Materiais

Além disso, os materiais esclarecem as diferenças entre eleições municipais e gerais, destacando a importância de o eleitor fiscalizar os candidatos que serão escolhidos para seus municípios, afinal, os eleitos se tornam representantes da sociedade na administração pública e no parlamento.

Alerta

Há também conteúdo alertando sobre a necessidade de regularização da situação eleitoral para aqueles que precisam de serviços como alteração de domicílio, transferência para uma seção adaptada ou alteração nos dados cadastrais, bem com para sanar pendências com a Justiça Eleitoral.

Cinco vídeos

Ao todo, são cinco vídeos de aproximadamente 1 minuto e 30 segundos cada. A publicação de um novo material ocorrerá sempre às segundas-feiras.

No Alto Tietê

No Alto Tietê, os partidos começaram a se mobilizar em torno de nomes para as eleições.

Grupo forte

A expectativa é montar um grupo forte de candidatos a prefeito e vereadores.

Disputas acirradas

A expectativa é de que à medida em que as eleições se aproximam as disputas políticas fiquem mais acirradas em Suzano e região.