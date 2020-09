Lance Livre 01-09-2020

Duas perdas

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), lamentou as perdas de dois profissionais importantes na cidade.

Jornalista Walter Rodrigues

Um deles foi o jornalista e radialista Walter Rodrigues, que faleceu na semana passada. O prefeito lembrou que Rodrigues “foi um ícone da imprensa mogiana, ajudando a formar dezenas de jornalistas talentosos, que hoje trabalham em grandes redações pelo País afora”.

Maurício Chermann

O prefeito lamentou também o falecimento do professor Maurício Chermann. Maurício foi o pioneiro na instalação de um curso superior em Mogi. “Hoje, a cidade é um polo universitário, mas tudo começou pelas mãos de Mauricio Chermann há quase 60 anos”.

PSDB e PL

PSDB e PL vão seguir juntos nas eleições de Mogi. No final de semana, o prefeito Marcus Melo, do partido tucano, anunciou o pré-candidato a vice-prefeito, Sadao Sakai, do PL.

Presidente

da Câmara

Sakai é o atual presidente da Câmara de Mogi e foi secretário de Desenvolvimento em 2017 no 1º ano de governo do atual prefeito.

Registro de

candidaturas

Está disponível na página da Justiça Eleitoral o Sistema de Candidaturas - Módulo Externo (CANDex) para as eleições 2020. Por meio dele, partidos encaminham à Justiça Eleitoral os requerimentos de registro de candidatura.

Uso obrigatório

O uso do CANDex é obrigatório para todos os tipos de pedido - individual, coletivo, vaga remanescente, substituição de candidato, conforme prevê a Resolução-TSE n. 23.609/2019.

Novidades

Entre as novidades para este ano, estão a possibilidade de enviar, pela internet, as atas das convenções partidárias; a transmissão, também via internet, de pedido de registro de candidatura até as 8 horas do dia 26 de setembro de 2020.