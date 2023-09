LANCE LIVRE 01-09-2023

Câmara aprova sete itens

A Câmara de Suzano aprovou na sessão desta quarta-feira (30) sete projetos. Na Tribuna, o parlamentar Edirlei Junio Reis (PSDB), o Professor Edirlei, comentou sobre o semáforo que foi instalado no cruzamento da Estrada dos Fernandes com a Rua Alcides Pizzolito, no Jardim Caxangá, no começo dessa semana.



Cultura

O vereador Professor Edirlei também parabenizou o secretário de Cultura, Walmir Pinto, pelos trabalhos realizados na cidade.



Apelo à Segurança

A vereadora Gerice Lione (PL) fez um apelo às forças de segurança de Suzano. Ela falou sobre os recentes casos de violência que foram registrados na cidade. Ela disse que, nos últimos dias, até casos de sequestros relâmpagos aconteceram. Após pedir aumento na segurança, Gerice elogiou o Supremo Tribunal Federal (STF) que, na semana passada, teve o entendimento de que as Guardas Civis Municipais (GCMs) integram o Sistema de Segurança Pública.



‘Itaquá para todos’

No Podcast ‘Itaquá para todos’ desta semana o professor Douglas Izzo, dirigente da CUT-SP e da Apeoesp, recebeu dois convidados: Cláudio Aparecido da Silva, o Professor Claudinho, Ouvidor das Polícias do Estado de São Paulo; e Adervaldo dos Santos, advogado militante em Itaquá e educador social.



Uso das câmeras

Eles conversam sobre segurança pública, com foco no uso das câmeras de monitoramento nos uniformes dos policiais militares, repercutindo também as informações da Prefeitura de Itaquá sobre a possibilidade de a Guarda Municipal não usar câmeras. A entrevista foi ao ar no Canal do Itaquá Para Todos no Youtube nesta quinta-feira (31), às 19 horas.