Lance Livre 01-10-2019

'Cidades

Inteligentes'

Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá e Arujá aparecem em ranking de "Cidades Inteligentes". A pesquisa foi realizada pela "Urban Systems".

Quatro

As quatro cidades da região compõem o ranking "Connected Smart Cities", que analisa todas as cidades do País com mais de 50 mil habitantes. Para classificar as cidades, a Urban Systems analisa 11 setores, e 70 diferentes indicadores.

Mogi

Mogi das Cruzes é a única que aparece em dois setores. Com 2,565 pontos, a cidade de Mogi aparece na 65ª posição no setor de "Tecnologia e Inovação". Além disso, a cidade também recebeu 4,464 pontos, que a colocam na posição 77, no setor "Economia".

Itaquá

Itaquaquecetuba recebeu 5,059 pontos, e aparece na 51ª posição, no setor "Urbanismo". Poá ficou na posição 22 no setor "Meio Ambiente", recebendo 5,912 pontos. Arujá também aparece no setor "Urbanismo", mas mais abaixo que Itaquá. Arujá recebeu 4,701 pontos, e aparece na posição 97.

Não aparecem

As demais cidades do Alto Tietê não apareceram no ranking da Urban Systems.

Geral

Para as cidades que apresentarem os melhores resultados nos 11 setores, são colocadas em um ranking geral, com 100 cidades.

5ª pesquisa

Essa é a 5ª pesquisa realizada pela consultora Urban Systems. Desde a primeira pesquisa, em 2015, até a atual (publicada essa semana), é a primeira vez que uma capital não aparece em primeiro. Nas pesquisas anteriores, sempre uma capital liderou.

2015

Em 2015 o Rio de Janeiro liderou, em 2016 e 2017 São Paulo ficou em primeiro, e no ano passado Curitiba ficou no topo.

Campinas

Em 2019, Campinas ocupou o primeiro lugar, com nota 38,977. Seguido por São Paulo e Curitiba. Em todos os anos, a maioria das cidades do ranking era da região Sudeste ou Sul.