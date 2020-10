Lance Livre 01-10-2020

2º turno

Suzano, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes estão entre as 28 dos 645 municípios do Estado que podem ter segundo turno para a escolha de prefeito e vice-prefeito.

Constituição

A Constituição Federal (art. 29, II) determina que, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, deve haver eleição em segundo turno para o Poder Executivo se nenhum dos candidatos conseguir, no primeiro turno, mais da metade dos votos válidos.

Duas chapas

mais votadas

Nessa circunstância, as duas chapas mais votadas no primeiro turno disputarão o segundo.

Cidades

Essas cidades juntas somam mais de 19 milhões de eleitores paulistas (56,78% do total do Estado, que possui 33.565.294 eleitores), que poderão voltar às urnas no dia 29 de novembro, caso a disputa não seja decidida no primeiro turno.

1º e 2º turnos

O primeiro e o segundo turno das eleições municipais deste ano foram adiados, respectivamente, para os dias 15 e 29 de novembro, pela Emenda Constitucional 107/2020, promulgada pelo Congresso Nacional em 2 de julho. O adiamento ocorreu devido à pandemia de Covid-19.

Números

de eleitores

Os números de eleitores das cidades da região com possibilidade de segundo turno são os seguintes: Itaquaquecetuba com 239.226; Mogi das Cruzes com 319.826 e Suzano com 217.959 eleitores.

Câmara

A Câmara de Suzano aprovou projeto de lei sobre o fornecimento e instalação de válvulas de retenção de ar (eliminadores de ar) para hidrômetros nos imóveis residenciais e comerciais do município.

Audiências

Além disso, na manhã desta quarta-feira, a Casa de Leis sediou a audiência pública da Secretaria de Saúde para prestação de contas referente ao segundo quadrimestre deste ano. Na ocasião, foi apresentado aos vereadores relatório da pasta.