LANCE LIVRE 01-10-2023

União Brasil

O União Brasil apresentou, na semana passada, sua nova executiva municipal. O presidente da sigla em Suzano é o advogado Dario Reisinger.



Eleições

O partido se prepara para as eleições. Vai se organizar com a expectativa de eleger até dois vereadores para a Câmara de Suzano.



Solange Freitas

O partido recebeu, na quinta-feira (28), a visita da deputada estadual Solange Freitas. A parlamentar esteve, em Suzano, para ajudar na organização e dar apoio ao partido.



Apoio ao PL

O União Brasil deve caminhar com o PL nas eleições de 2024. Vai apoiar o pré-candidato indicato pelo PL para a sucessão do prefeito Rodrigo Ashiuchi.



Expectativa

A expectativa é de que esse nome seja do secretário de Saúde, Pedro Ishi, atualmente no PTB.



Comissão da Festa da Uva

A Comissão da Festa da Uva de Ferraz de Vasconcelos se reuniu com o comando do 32º Batalhão da Polícia Militar. O objetivo foi discutir as estratégias de segurança e organização de tráfego para o evento.



Segurança é prioridade

A prefeita Priscila Gambale (Podemos) disse, pelas redes sociais, que “a segurança e a tranquilidade dos visitantes são a prioridade”. Ferraz comemora 70 anos de emancipação político-administrativa no próximo dia 14 de outubro.



40ªFesta

Neste ano, a Prefeitura de Ferraz promoverá a 40ª Festa da Uva Fina entre os dias 11 e 15 de outubro.