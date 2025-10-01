LANCE LIVRE 01-10-2025

Balanço de setembro

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), fez um balanço de setembro e afirmou que o mês foi de grandes avanços. “Foi marcado por muito trabalho e grandes conquistas em Suzano”, disse.



Visita do embaixador do Japão

O prefeito citou a visita ilustre do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi. Ele lembrou também que neste mês foi anunciada a segunda etapa das obras de prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen, vistoriada ao lado do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi.



Pavimentação

O prefeito afirmou também que a Prefeitura deu início a mais uma etapa de pavimentação de vias no bairro Vila Fátima.



Smart Suzano

Outro marco importante, segundo o prefeito, foi o lançamento inédito do Smart Suzano, que fortalece a segurança de forma pioneira na região.

“Também tivemos a troca de comando na nossa GCM, dando as boas-vindas ao comandante Rodrigo Kanashiro e ao subcomandante Macena, reforçando a dedicação da corporação à proteção dos suzanenses”.



Hospital Regional

O prefeito lembrou que o mês foi encerrado com a solenidade de nomeação do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), que agora leva o nome do deputado Estevam Galvão de Oliveira em uma justa homenagem. “Setembro foi de avanços históricos. Que venha outubro com ainda mais realizações para a nossa cidade”, disse.



Abigail Rachid

O prefeito Pedro Ishi recebeu a notícia do falecimento de Abigail Rachid Mendonça, filha de Abdo Rachid, primeiro prefeito de Suzano. “Seu legado familiar está profundamente ligado à história da nossa cidade, e hoje nos unimos em solidariedade para prestar nossas últimas homenagens. Meus sentimentos à filha Jane Maris, aos netos Maristela e Renan, e a todos os familiares e amigos. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor”, disse.