Lance Livre 01-11-2017

Audiência pública

Suzano recebeu a Audiência Pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo (PDUI-RMSP), no Auditório Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

Propostas

O encontro discutiu o conjunto de propostas que orientarão os Planos Diretores de todos os municípios da Grande São Paulo.

Participação

Participaram da mesa da solenidade o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), a diretora da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação Eliene Coelho, o representante da Câmara de Suzano, vereador Lisandro Frederico (PSD), a representante do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) Solange Wuo, entre outras autoridades.

Primeira

A audiência foi a primeira a ser realizada depois da finalização do texto-base por parte da Emplasa, e baseada nas contribuições da sociedade e nas propostas do Poder Público, elaboradas entre 2016 e 2017.

Abertura

Para o prefeito, que discursou na abertura dos trabalhos, a audiência pública do PDUI é de suma importância para Suzano e o Alto Tietê, devido ao momento dos municípios da região. “As cidades passam por um momento importante, que é o planejamento, realizado em conjunto com a comunidade”.

Feiras livres

Os vereadores Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, e Joaquim Rosa (PR), apoiam a iniciativa da Prefeitura em aumentar a fiscalização nas feiras livres.

Dois objetivos

O procedimento tem dois objetivos: regularizar os feirantes e coibir o comércio ilegal, que prejudica aqueles que estão devidamente registrados na Prefeitura e, com isso, pagam as taxas necessárias para a venda dos produtos.

Reunião

Os parlamentares se reuniram com um grupo de feirantes e representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego para tratar de uma ação ‘piloto’ que será efetuada nos próximos dias. Segundo foi debatido, agentes de fiscalização da Prefeitura vão a algumas feiras livres para combater o comércio ilegal e também para checar a regularização das barracas.