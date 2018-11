Lance Livre 01-11-2018

Vice-prefeito

O vice-prefeito de Suzano, Walmir Pinto, ex-secretário de Cultura, falou por pouco mais de meia hora no “DS Entrevista” ao vivo ontem e comentou o resultado das eleições.

PDT fortalecido

Pelo que disse, o PDT, seu partido, deve participar das eleições em 2020, mais fortalecido por conta das eleições deste ano.

Cartórios

Cartórios eleitorais de todo o País voltarão a realizar na segunda-feira, dia 5 de novembro, os serviços de alistamento eleitoral, transferência de domicílio e revisão de dados cadastrais, entre outras atividades.

Cadastro Nacional

O Cadastro Nacional de Eleitores, que está fechado desde 10 de maio devido às Eleições Gerais 2018, será reaberto na mesma data. Serão reiniciados também a emissão da certidão de quitação eleitoral e o serviço de pré-atendimento, via internet, para requerimento de alistamento, transferência e revisão de dados cadastrais (Título Net).

Cônsul da Bélgica em Mogi

O prefeito Marcus Melo (PSDB) recebeu ontem a visita do cônsul geral da Bélgica no Brasil, Charles Delogne.

Preparativos

Ele esteve na cidade como parte dos preparativos para a visita de membros da União Européia a Mogi das Cruzes, que acontecerá no dia 30 de novembro, e também para estreitar os laços de amizade firmados entre o município e os belgas – a seleção européia ficou hospedada na cidade durante a Copa do Mundo do Brasil, em 2014.

Equipamentos

públicos

O cônsul aproveitou a visita para conhecer equipamentos públicos da cidade. Ele esteve no Hospital Municipal, em Braz Cubas, conheceu as instalações da Escola de Empreendedorismo e Inovação e visitou o Polo Digital.

Hospital

O hospital é conhecido pela qualidade no atendimento e por ser uma construção ecológica, com reaproveitamento de energia solar e águas pluviais. Já a Escola de Empreendedorismo e Inovação (EEI) é um equipamento da Secretaria de Educação que também conta com espaços dedicados ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes e parceiros, como o Sebrae.