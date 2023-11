LANCE LIVRE 01-11-2023

Conselho dos Fundos Sociais

O Conselho dos Fundos Sociais do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) lançou a campanha Natal Sem Fome, que busca arrecadar alimentos para doar para as famílias em vulnerabilidade social que são atendidas pelas 14 cidades do órgão.



Reunião

O anúncio foi feito durante reunião do grupo promovida, em Arujá. A campanha Natal Sem Fome busca complementar e apoiar as ações que são realizadas tradicionalmente pelos municípios no período de fim de ano.



Foco

O foco do Natal Sem Fome é conquistar doações de alimentos e cestas básicas por meio do apoio de parceiros e de moradores das cidades que compõem a área de abrangência do Condemat.



Detalhes

Nas próximas semanas, o conselho vai detalhar como será a arrecadação dos donativos, assim como a distribuição aos municípios.



Erradicação do trabalho infantil

O Encontro Estadual das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, realizado em Ribeirão Preto nos dias 25 e 26 de outubro, contou com a participação de representantes de Suzano por meio de integrantes da Associação Reduca, entidade parceira da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Na ocasião estiveram presentes a coordenadora Deise Zilda da Silva e a técnica Ioná Samara Scaquetti.



Propostas

O encontro reuniu profissionais de todo o Estado ligados ao tema para discutir em conjunto propostas para a elaboração do Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, visando à proteção social das crianças e adolescentes.