LANCE LIVRE 01-11-2025

Renato Rissoni toma posse no Ciesp

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) realizou na manhã de quinta-feira (30/10), a Cerimônia de Posse das diretorias eleitas para a entidade no quadriênio 2026-2029. Na ocasião, Renato Torquato Rissoni foi empossado como diretor titular do Ciesp Alto Tietê ao lado da diretoria eleita.



Diplomação

A diplomação foi conduzida pelo presidente do Ciesp, Rafael Cervone, que foi reeleito para o cargo e também tomou posse. Da diretoria regional do Alto Tietê, foram empossados, além de Rissoni, o 1º vice-diretor, José Francisco da Silva Caseiro e o 2º vice-diretor, Oduvaldo José Ferreira.

Indústria é um pilar

“A indústria é um pilar essencial para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Em nossa região, mais de 2 mil indústrias de transformação geram aproximadamente 80 mil empregos formais. Nosso compromisso é fortalecer cada vez mais essas empresas e contribuir ativamente para atrair novos investimentos, consolidando nossa posição como referência no estado”, destacou Rissoni, que assume oficialmente o cargo em janeiro de 2026.





Outros nomes

Também tomaram posse no Ciesp, dentre outros, o 1° vice-presidente, Francesconi Júnior; o 2° vice-presidente, Luiz Alberto Soares Souza; o 3° vice-presidente, Erly Domingues de Syllos; a 1º diretora-secretária, Marcia Quintão Nadalini Gonçalves; 2ª diretora-secretária, Elizabeth Bighetti Bozza; o 3ª diretor-secretário, Douver Gomes Martinho; 1º diretor-financeiro, Alfredo Emilio Bonduki; 2º diretor-financeiro, Demétrio Augusto Zacharias e o 3º diretor-financeiro, Ubiraci Moreno Pires Correa.