Lance Livre 01-12-2019

PL Mulher

A Conferência Estadual do PL Mulher reuniu mais de 300 pessoas na Câmara de Suzano. O evento teve a participação da primeira-dama Larissa Ashiuchi; da presidente da Câmara, Gerice Lione (PL); da deputada federal Kátia Sastre; da Professora Helô, presidente Estadual PL Mulher; do presidente nacional José Tadeu Candelária e do deputado estadual André do Prado, entre outras lideranças.

Reafirmação

A expectativa do partido é reafirmar “que o lugar das mulheres é na política, na mudança da nossa sociedade, na melhoria da vida de todos”. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), esteve no evento e discursou.

Partido Podemos

Ashiuchi também foi recebido, na semana passada, no encontro do Podemos de Suzano, na Câmara. O prefeito conversou com o presidente do partido, Gerson Mamede, e com o vereador Max do Futebol, em reunião entre os filiados e apoiadores da legenda em Suzano.

Doação de órgãos

A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou projeto de lei que cria uma campanha permanente de incentivo à doação de órgãos e tecidos.

Relatório

Durante a reunião, os deputados aprovaram o relatório do deputado Dirceu Dalben (PL), favorável à matéria. O Projeto de Lei 744/2018, do deputado Marcos Damasio (PL), determina a veiculação de campanhas publicitárias, a distribuição de cartilhas, mensagens eletrônicas e afixação de cartazes que possam conscientizar sobre a importância em doar sangue, órgãos e tecidos em geral.

Extinção

de cidades

O remanejamento dos limites de garantia para contratação de operações de crédito pelos municípios e a possibilidade de extinção de cidades com até 5 mil habitantes que não atingirem o mínimo de 10% dos impostos municipais sobre sua receita total fizeram parte da agenda do presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, no Ministério da Economia. Os assuntos foram tratados em uma reunião do líder municipalista com o secretário Especial Adjunto de Fazenda do Ministério da Economia, Esteves Colnago, prefeitos e parlamentares.