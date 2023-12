LANCE LIVRE 01-12-2023

Plano Diretor de Suzano

O Plano Diretor de Suzano ganhou destaque em três cidades paulistas nesta segunda quinzena de novembro. Isso porque a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano repercutiu as características e perspectivas do instrumento em dois eventos promovidos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), tanto na Capital como em São José dos Campos, e também num encontro realizado em Arujá, que discutiu o plano diretor local com o chefe da pasta, Elvis Vieira.



Na Capital

Na Capital, a equipe formada pela diretora de Planejamento Territorial de Suzano, Eliene Coelho, e as arquitetas Lívia Ribeiro, Camila Girotto e Consuelo Gallego, participou, no dia 17 (sexta-feira), na sede do CAU, no centro da cidade, do “III Ciclo de Debates sobre Política Urbana, Ambiental e Territorial – 2023”, que discutiu o tema “Cidades em risco e a Agenda Urbana e Ambiental: Desafios para atuação dos arquitetos e urbanistas”.



Representantes

As representantes suzanenses apresentaram o sistema de planejamento que Suzano desenvolveu desde 2017, começando pelo Plano Diretor e demais leis complementares, além dos outros dispositivos que foram trabalhados ao longo desses anos e o impacto deles para a resiliência das cidades, atendimento à agenda 2030 de sustentabilidade e o controle de riscos.



Elvis Vieira

O secretário Elvis Vieira, também realizou apresentação, em Arujá, na última terça-feira (28/11), num evento realizado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Arujá (AEAAR), na sede da Câmara local, que teve o objetivo de contribuir com as diretrizes do plano diretor local.



Positivos

Os encontros foram muito positivos por conta da possibilidade de trocar experiências que contribuam com a qualidade da gestão pública. O secretário Elvis afirmou que Suzano tem avançado de forma contínua nos últimos anos e que a cidade está se preparando para seguir se transformando.