Lance Livre 02-02-2018

PTB de Suzano

O vereador José Carlos de Souza Nascimento, o Zé Pirueiro, é o novo presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Suzano.

Oficialização

A oficialização do comando do partido foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Confiança

O presidente estadual do PTB, o deputado estadual Antonio Carlos Campos Machado, o Campos Machado, garantiu apoio ao novo presidente.

Fortalecimento

da legenda

No comando do partido suzanense, Zé Pirueiro quer fortalecer a legenda. “Com o registro do órgão provisório no TRE oficializado nesta semana, vamos começar a estruturar um novo PTB na cidade”, disse. “Meu objetivo é fazer a sigla se destacar ainda mais em Suzano”.

Parceria com a

Justiça de Suzano

Suzano lança hoje a partir das 14 horas, o programa de Apadrinhamento Afetivo, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

Convivência

familiar

A iniciativa busca proporcionar convivência familiar e comunitária a crianças a partir dos 7 anos e adolescentes com vínculos de família rompidos.

Apresentação

A apresentação será realizada no Fórum de Suzano e contará com a presença da juíza da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude, Érica Marcelina Cruz, e do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR).

Acolhimento

O projeto, que tem como slogan “Acolher com o Coração”, é fruto de um convênio com o TJ-SP e também conta com a parceria do Ministério Público Federal e do Instituto Beneficente Viva a Vida, entidade que desenvolve os trabalhos de acolhimento na cidade.

Secretaria

de Assistência

Em Suzano, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social nortear os trabalhos.