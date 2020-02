Lance Livre 02-02-2020

INSS

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) disse, em entrevista ao repórter do DS, Daniel Marques, que acompanha a situação da agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Suzano.

Cravi

A declaração foi dada durante coletiva de inauguração do Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), na última terça-feira, 28.

Funcionários

"A Prefeitura já cede funcionários para o INSS. A cidade sabe da importância deste trabalho. Já temos uma parceria. Vamos conversar para ver o que podemos fazer", disse o prefeito, que relembrou o esforço feito com os deputados André do Prado (PL) e Marcio Alvino (PL) para evitar o fechamento da agência do município.

Servidores

O prefeito destacou que a administração "já cede" servidores para o INSS e outros órgãos, e que há um limite para este serviço. "Se eu ceder mais (funcionários), acaba sendo um trabalho da Prefeitura. A gente ajuda. Temos um limite, até porque a Prefeitura fornece funcionários, em parceria, para a Delegacia Civil e outras entidades”, disse.

Atraso

O INSS vive uma crise no atendimento em todo o Brasil. São quase 2 milhões de pedidos de pensões e aposentadorias travados no País. O governo federal publicou decreto na última semana regulamentando a contratação de militares inativos para reduzir os números.

Abril

No fim de abril do ano passado, o serviço de perícia médica no INSS de Suzano foi interrompido. De acordo com o Instituto - responsável pelo prédio da agência suzanense - o objetivo da alteração era a otimização da lotação dos Peritos Médicos Federais (PMF) e a disponibilidade, ou não, do serviço de perícia médica nas demais Agências da Previdência Social (APSs) do Estado.

Retomados

Em maio, os serviços foram retomados após grande esforço de autoridades municipais e regionais.